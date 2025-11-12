Кадетов свердловской школы вывели на дистант из-за отравления
Один из учеников отравился
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Свердловском кадетском корпусе (Сысерть) на улице Механизаторов, 5, отравился один из учеников. Вскоре всех десятиклассников отправили на дистант, а в учреждении начали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.
«К настоящему моменту в Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора поступила информация об одном заболевшем воспитаннике Сысертской кадетской школы», — пояснили там. В школе организовали эпидрасследование.
Специалисты РПН проверят соблюдение норм санитарного законодательства и отберут пробы. «Ситуация на контроле», — подчеркнули в ведомстве.
