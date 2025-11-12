Кадетов свердловской школы вывели на дистант из-за отравления

В Свердловском кадетском корпусе (Сысерть) на улице Механизаторов, 5, отравился один из учеников. Вскоре всех десятиклассников отправили на дистант, а в учреждении начали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.