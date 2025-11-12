Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Кадетов свердловской школы вывели на дистант из-за отравления

12 ноября 2025 в 15:06
Один из учеников отравился

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловском кадетском корпусе (Сысерть) на улице Механизаторов, 5, отравился один из учеников. Вскоре всех десятиклассников отправили на дистант, а в учреждении начали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

«К настоящему моменту в Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора поступила информация об одном заболевшем воспитаннике Сысертской кадетской школы», — пояснили там. В школе организовали эпидрасследование.

Специалисты РПН проверят соблюдение норм санитарного законодательства и отберут пробы. «Ситуация на контроле», — подчеркнули в ведомстве.

