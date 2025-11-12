Борис Ротенберг станет новым гендиректором «Локомотива»
Борис Ротенберг станет новым гендиректором «Локомотива»
12 ноября 2025 в 14:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На совете директоров, который состоится в пятницу, будет принято решение о назначении Бориса Ротенберга на пост генерального директора футбольного клуба «Локомотив». Информация об этом поступила в редакцию «Чемпионата» от источника, обладающего сведениями о сложившейся ситуации.
