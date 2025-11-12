За сутки ВС РФ отразили девять атак ВСУ в районе Гришино Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

За последние сутки потери украинских военных в зоне СВО составили около 1 150 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 150 военнослужащих», — сказано на брифинге ведомства. В Харьковской области бойцы группировки «Запад» успешно отразили атаку штурмовых подразделений первой бригады нацгвардии у Петровки. В ходе боевых действий было уничтожено до 50 военнослужащих противника. На территории ДНР также наблюдаются активные боевые действия. За сутки ВС РФ отразили девять атак ВСУ в районе Гришино.