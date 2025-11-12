Раскрыты потери ВСУ в зоне спецоперации
За сутки ВС РФ отразили девять атак ВСУ в районе Гришино
Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon
За последние сутки потери украинских военных в зоне СВО составили около 1 150 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 150 военнослужащих», — сказано на брифинге ведомства. В Харьковской области бойцы группировки «Запад» успешно отразили атаку штурмовых подразделений первой бригады нацгвардии у Петровки. В ходе боевых действий было уничтожено до 50 военнослужащих противника. На территории ДНР также наблюдаются активные боевые действия. За сутки ВС РФ отразили девять атак ВСУ в районе Гришино.
Ранее канадский телеканал CBC передавал слова украинского командира о значительных потерях в рядах украинских военных подразделений. Он отметил, что за семь месяцев командования через его подразделение прошло около двух тысяч человек, и три четверти из них уже не находятся в строю. Кроме того, командир выразил неудовлетворение качеством оборудования НАТО, которое используется ВСУ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.