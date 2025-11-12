Депутат от КПРФ провела пикет против сокращения соцработников на Ямале Фото: Илья Московец © URA.RU

В ямальском поселке Тазовский депутат районной думы от КПРФ Наталья Батурина провела одиночный пикет против планов сокращения работников учреждений соцзащиты. Акция прошла с плакатом, обращенным к губернатору Ямала: «Главное богатство — это люди, не лишайте нас рабочих мест!»

«Люди запуганы. Они боятся потерять места. Ко мне обращаются негласно», — сообщила Наталья Батурина, объясняя причины протестной акции.

Региональное отделение КПРФ анонсировало серию акций протеста по трем ключевым темам: проблемы в сфере клининга, жилищный вопрос и сокращения в социальной сфере. Как подтвердила глава реготделения партии, депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, «проводить будем», комментируя ситуацию с одиночными пикетами в муниципалитетах. Поводом для пикета в Тазовском стало постановление губернатора об «оптимизации» учреждений соцзащиты.

