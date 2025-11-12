Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

На Ямале депутат провела пикет против сокращения соцработников. Фото

В ЯНАО депутат-коммунист выступила против сокращения рабочих мест
12 ноября 2025 в 15:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутат от КПРФ провела пикет против сокращения соцработников на Ямале

Депутат от КПРФ провела пикет против сокращения соцработников на Ямале

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ямальском поселке Тазовский депутат районной думы от КПРФ Наталья Батурина провела одиночный пикет против планов сокращения работников учреждений соцзащиты. Акция прошла с плакатом, обращенным к губернатору Ямала: «Главное богатство — это люди, не лишайте нас рабочих мест!»

«Люди запуганы. Они боятся потерять места. Ко мне обращаются негласно», — сообщила Наталья Батурина, объясняя причины протестной акции.

Региональное отделение КПРФ анонсировало серию акций протеста по трем ключевым темам: проблемы в сфере клининга, жилищный вопрос и сокращения в социальной сфере. Как подтвердила глава реготделения партии, депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина, «проводить будем», комментируя ситуацию с одиночными пикетами в муниципалитетах. Поводом для пикета в Тазовском стало постановление губернатора об «оптимизации» учреждений соцзащиты. 

Продолжение после рекламы

Первый секретарь Тазовского райкома КПРФ Наталья Батурина провела одиночный пикет в Тазовском

Фото: Группа в VK «Ямало-Ненецкий окружком КПРФ»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал