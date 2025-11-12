Прокуратура проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Ноябрьске

Место ДТП проверит прокуратура Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура организовала проверку ДТП в Ноябрьске (ЯНАО), в результате которого погиб водитель легкового авто. Об этом окружная прокуратура сообщила в официальном telegram-канале.

«На место происшествия выехал заместитель прокурора города Артем Гордин.

Правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, которая находится на контроле прокуратуры. Кроме того, прокуратурой будет дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 5:30 утра на 6 км автодороги «Карамовская» произошло ДТП. В результате столкновения автомобиля Dodge и автобуса ПАЗ погиб водитель легкового авто.