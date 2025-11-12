Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Пермской галерее подарили десятки работ известного художника

Пермская художественная галерея получила в дар 66 произведений художника Россика
12 ноября 2025 в 15:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Увидеть подаренные картины можно будет после открытия галереи в новом здании

Увидеть подаренные картины можно будет после открытия галереи в новом здании

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермская художественная галерея получила в дар 66 произведений Ивана Россика, который стоял у истоков Союза художников Перми. Подарок сделал сын живописца Виктор Россик, рассказали в музее.

«В галерее хранится 14 живописных и 37 графических работ Ивана Россика. Сейчас коллекция пополнилась 66 акварелями, рисунками и гуашами, выполненными в 1930–1970-х годах. В новом здании музея появится кабинет графики, где можно будет увидеть и дар семьи художника», — сообщается в telegram-канале Пермской галереи.

Россик входил в состав первого правления Оргкомитета Союза художников Пермской области. В годы Великой Отечественной войны работал в мастерской агитплакатов. Им создано несколько оригинальных композиций плакатов и агитокон, хранящихся в художественной галерее. В 1947 году, а также, в 1949-1952 годы, он избирался председателем правления Пермской организации Союза художников РСФСР.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал