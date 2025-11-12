Пермской галерее подарили десятки работ известного художника
Увидеть подаренные картины можно будет после открытия галереи в новом здании
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермская художественная галерея получила в дар 66 произведений Ивана Россика, который стоял у истоков Союза художников Перми. Подарок сделал сын живописца Виктор Россик, рассказали в музее.
«В галерее хранится 14 живописных и 37 графических работ Ивана Россика. Сейчас коллекция пополнилась 66 акварелями, рисунками и гуашами, выполненными в 1930–1970-х годах. В новом здании музея появится кабинет графики, где можно будет увидеть и дар семьи художника», — сообщается в telegram-канале Пермской галереи.
Россик входил в состав первого правления Оргкомитета Союза художников Пермской области. В годы Великой Отечественной войны работал в мастерской агитплакатов. Им создано несколько оригинальных композиций плакатов и агитокон, хранящихся в художественной галерее. В 1947 году, а также, в 1949-1952 годы, он избирался председателем правления Пермской организации Союза художников РСФСР.
