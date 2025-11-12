Пермской галерее подарили десятки работ известного художника

Увидеть подаренные картины можно будет после открытия галереи в новом здании Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермская художественная галерея получила в дар 66 произведений Ивана Россика, который стоял у истоков Союза художников Перми. Подарок сделал сын живописца Виктор Россик, рассказали в музее.

«В галерее хранится 14 живописных и 37 графических работ Ивана Россика. Сейчас коллекция пополнилась 66 акварелями, рисунками и гуашами, выполненными в 1930–1970-х годах. В новом здании музея появится кабинет графики, где можно будет увидеть и дар семьи художника», — сообщается в telegram-канале Пермской галереи.