Критические магнитные бури ударят по США
NOAA объявило критический погодный день на территории США
Фото: Илья Московец © URA.RU
В США объявили о «критическом погодном дне» на территории страны из-за ожидаемой сильной магнитной бури. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований Штатов (NOAA). Статус будет действовать 36 часов — до 12:00 13 ноября 2025 года по всемирному времени (15:00 по московскому времени).
«Объявлен День критической погоды. Причина: операции по наблюдению за космической погодой, ожидается сильная (G4) геомагнитная буря», — написали на сайте NOAA. «Критический погодный день» объявляют при возникновении существенных опасных для жизни погодных условий или событий в США, на их побережье или вблизи него, а также на обитаемых территориях и владениях страны.
Этот статус ограничивает деятельность агентства и вводит запрет на любые операционные изменения без одобрения руководства соответствующего региона или центра. Также он определяет порядок доступа к критическим ресурсам и технологиям, включая IT-продукты. В последний раз NOAA объявляло о «критическом погодном дне» 22 августа 2025 года из-за урагана Эрин и связанных с ним угроз восточному побережью США.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) сообщили о возникновении на Земле магнитной бури планетарного масштаба. Уровень ее интенсивности достиг значения G4.66, что вплотную приближает явление к максимально возможному показателю G5. Эксперты объясняют возникновение геомагнитных колебаний прибытием к Земле одного из трех плазменных облаков. Изначально прогнозировалась слабая магнитная буря, однако фактическая сила явления превзошла ожидания.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Станиславский12 ноября 2025 15:51Они-то выживут, нам бы...