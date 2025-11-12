Критические магнитные бури ударят по США

NOAA объявило критический погодный день на территории США Фото: Илья Московец © URA.RU

В США объявили о «критическом погодном дне» на территории страны из-за ожидаемой сильной магнитной бури. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований Штатов (NOAA). Статус будет действовать 36 часов — до 12:00 13 ноября 2025 года по всемирному времени (15:00 по московскому времени).

«Объявлен День критической погоды. Причина: операции по наблюдению за космической погодой, ожидается сильная (G4) геомагнитная буря», — написали на сайте NOAA. «Критический погодный день» объявляют при возникновении существенных опасных для жизни погодных условий или событий в США, на их побережье или вблизи него, а также на обитаемых территориях и владениях страны.

Этот статус ограничивает деятельность агентства и вводит запрет на любые операционные изменения без одобрения руководства соответствующего региона или центра. Также он определяет порядок доступа к критическим ресурсам и технологиям, включая IT-продукты. В последний раз NOAA объявляло о «критическом погодном дне» 22 августа 2025 года из-за урагана Эрин и связанных с ним угроз восточному побережью США.

