Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Борис Ротенберг станет гендиректором «Локомотива»

12 ноября 2025 в 15:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Борис Ротенберг имеет значительный опыт работы в «Локомотиве»

Борис Ротенберг имеет значительный опыт работы в «Локомотиве»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борис Ротенберг займет пост генерального директора «Локомотива». Назначение планируется утвердить на совете директоров в пятницу, 14 ноября.

«Борис Ротенберг будет назначен новым гендиректором „Локомотива“», — сообщил источник издания «Чемпионат». Информацию подтверждает журналист Иван Карпов в своем telegram-канале: «Гендир Леонченко уволен — вместо него будет назначен Ротенберг (Борис Борисович)».

Борис Ротенберг имеет значительный опыт работы в «Локомотиве». С 2016 по 2022 год он выступал за клуб на позиции защитника. После завершения карьеры футболиста Ротенберг занял должность директора департамента развития молодежного футбола. В 2024 году он стал заместителем генерального директора «Локомотива». На момент объявления о кадровых изменениях «Локомотив» завершил первый круг текущего сезона Мир РПЛ на четвертом месте. Команда под руководством Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (3)
  • ...
    12 ноября 2025 15:25
    А что он какой то олимпийский чемпион? Или как .....
Добавить комментарий
Следующий материал