Борис Ротенберг станет гендиректором «Локомотива»

Борис Ротенберг имеет значительный опыт работы в «Локомотиве». С 2016 по 2022 год он выступал за клуб на позиции защитника. После завершения карьеры футболиста Ротенберг занял должность директора департамента развития молодежного футбола. В 2024 году он стал заместителем генерального директора «Локомотива». На момент объявления о кадровых изменениях «Локомотив» завершил первый круг текущего сезона Мир РПЛ на четвертом месте. Команда под руководством Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.