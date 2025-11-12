Борис Ротенберг станет гендиректором «Локомотива»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Борис Ротенберг займет пост генерального директора «Локомотива». Назначение планируется утвердить на совете директоров в пятницу, 14 ноября.
«Борис Ротенберг будет назначен новым гендиректором „Локомотива“», — сообщил источник издания «Чемпионат». Информацию подтверждает журналист Иван Карпов в своем telegram-канале: «Гендир Леонченко уволен — вместо него будет назначен Ротенберг (Борис Борисович)».
Борис Ротенберг имеет значительный опыт работы в «Локомотиве». С 2016 по 2022 год он выступал за клуб на позиции защитника. После завершения карьеры футболиста Ротенберг занял должность директора департамента развития молодежного футбола. В 2024 году он стал заместителем генерального директора «Локомотива». На момент объявления о кадровых изменениях «Локомотив» завершил первый круг текущего сезона Мир РПЛ на четвертом месте. Команда под руководством Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.
