Скончалась легенда российской медицины — она спасла Урал от эпидемии сибирской язвы

На 102-м году жизни скончалась Маргарита Медведева — человек, чье имя неразрывно связано с историей свердловского здравоохранения. Она была не просто врачом, а настоящим титаном, чья самоотверженность и профессионализм спасли бесчисленное количество жизней. Особый след в истории оставила ее ключевая роль в ликвидации вспышки сибирской язвы на Урале. Этот подвиг, граничащий с героизмом, навсегда вписал ее имя в летопись медицины. URA.RU вспоминает основные вехи ее долгого и плодотворного пути.

Стойкость военных лет

Ее жизненный путь — готовый сценарий для фильма о стойкости человеческого духа. Студенческие годы Маргариты Медведевой пришлись на Великую Отечественную войну. Вместо лекций — трудовой фронт, суровые условия омского совхоза, скудный паек и подорванное здоровье. Но это не сломило ее. Оправившись, она поступила в Свердловский мединститут, совмещая учебу с работой в эвакуированном Всесоюзном институте микробиологии.

Испытание эпидемиями

Уже первый карьерный этап — работа эпидемиологом в Верх-Исетском районе — бросил ей серьезный вызов: борьба со вспышкой сыпного тифа. Молодой врач проявила себя так ярко, что вскоре возглавила первую в районе санэпидстанцию. Карьера развивалась стремительно: заведующая райздравом, а в 1968 году — руководитель всего горздрава Свердловска.

Заняв высокий пост, Маргарита Михайловна лично объехала все подведомственные больницы и была шокирована: отсутствие водопровода и канализации, печное отопление, километровые очереди на операции. Ее прямой доклад на бюро обкома КПСС возымел действие — на срочные нужды медицины сразу выделили 500 тысяч рублей.

Строительница нового здравоохранения

Это стало точкой отсчета для масштабной перестройки городского здравоохранения. За 12 лет под ее руководством в Свердловске было развернуто около 7 тысяч новых коек, построены десятки поликлиник, подстанций «скорой помощи» и целые больничные комплексы, которые и сегодня являются флагманами медицины: 40-я горбольница, 9-я детская, травматологическая больница №36, новые корпуса 23-й ЦГКБ. Чтобы привлечь кадры, строили общежития для медиков.

Победа над «смертью из пробирки»

В 1979 году на Урале произошла вспышка сибирской язвы. Именно организаторский талант и эпидемиологический опыт Медведевой позволили локализовать и ликвидировать опаснейшую инфекцию в кратчайшие сроки, предотвратив катастрофу.

Даже после выхода на пенсию она не оставила служение людям, активно работая в Российском Красном Кресте, курируя донорское движение и наставническую работу с молодежью.

Слово коллеге

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова назвала уход Медведевой «большой трагедией для всего медицинского сообщества региона».

«Очень много лечебных учреждений в Екатеринбурге появилось благодаря невероятной управленческой смелости и неутомимости Маргариты Михайловны. Я всегда с бесконечным уважением и трепетом относилась к ней и часто советовалась с ней», — цитирует министра пресс-служба областного Минздрава.

