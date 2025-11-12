Статусный гаишник назвал самые опасные дороги в Екатеринбурге и области
Чаще всего ДТП происходят в центре города
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге инспекторы ДПС выявили четыре самые аварийные улицы. Все они находятся в районе центра города, рассказал замначальника отдела надзорной деятельности ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.
По его данным, опасными являются улицы Сакко и Ванцетти, Челюскинцев, Восточная и Московская. Он отметил, что на данный момент основной задачей Госавтоинспекции в городе является разделение транспортных потоков.
Самой аварийной свердловской дорогой считается Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, которую называют «трассой смерти». Далее идут Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Серов — Североуральск — Ивдель, Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда.
