Статусный гаишник назвал самые опасные дороги в Екатеринбурге и области

В Екатеринбурге инспекторы ДПС выявили четыре самые аварийные улицы. Все они находятся в районе центра города, рассказал замначальника отдела надзорной деятельности ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

По его данным, опасными являются улицы Сакко и Ванцетти, Челюскинцев, Восточная и Московская. Он отметил, что на данный момент основной задачей Госавтоинспекции в городе является разделение транспортных потоков.