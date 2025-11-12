Совет Федерации ужесточил наказание за диверсии
12 ноября 2025 в 15:08
Фото: © URA.RU
Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает уголовную ответственность за диверсионную деятельность. В частности, закон предусматривает возможность назначения пожизненного лишения свободы за привлечение несовершеннолетних к участию в диверсиях. Документ опубликован на сайте СФ.
