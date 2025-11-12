В Тюмени в районе новой развязки появятся автобусные остановки
Новые остановки упростят маршрут многим тюменцам
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Остановочные пункты «Развязка Московского тракта» (в сторону города) и «Поворот на деревню Дударева» (в прямом и обратном направлениях) включат в схемы движения маршрутов №№ 21, 71, 98, 99, 100, 100к. Об этом сообщается на странице «Дороги и транспорт Тюмени» социальной сети «ВКонтакте».
«Остановки начнут работу 22 ноября. Изменения позволят пассажирам удобнее добираться до нужных мест. Обновленные схемы движения направлены на улучшение транспортной доступности для жителей и гостей города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расписание с учетом изменений можно узнать на сайте «Тюменьгортранса», и в мобильном приложении «Тюменский транспорт». Ранее сообщалось, что на Московском тракте частично заработала новая транспортная развязка.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
- спасибо Властям!12 ноября 2025 15:53наконец то