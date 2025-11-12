Логотип РИА URA.RU
В Тюмени в районе новой развязки появятся автобусные остановки

Тюменские власти обустроят новые остановки на Московском тракте
12 ноября 2025 в 15:18
Новые остановки упростят маршрут многим тюменцам

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Остановочные пункты «Развязка Московского тракта» (в сторону города) и «Поворот на деревню Дударева» (в прямом и обратном направлениях) включат в схемы движения маршрутов №№ 21, 71, 98, 99, 100, 100к. Об этом сообщается на странице «Дороги и транспорт Тюмени» социальной сети «ВКонтакте».

«Остановки начнут работу 22 ноября. Изменения позволят пассажирам удобнее добираться до нужных мест. Обновленные схемы движения направлены на улучшение транспортной доступности для жителей и гостей города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расписание с учетом изменений можно узнать на сайте «Тюменьгортранса», и в мобильном приложении «Тюменский транспорт». Ранее сообщалось, что на Московском тракте частично заработала новая транспортная развязка.

