В Тюмени в районе новой развязки появятся автобусные остановки

В Тюмени изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Остановочные пункты «Развязка Московского тракта» (в сторону города) и «Поворот на деревню Дударева» (в прямом и обратном направлениях) включат в схемы движения маршрутов №№ 21, 71, 98, 99, 100, 100к. Об этом сообщается на странице «Дороги и транспорт Тюмени» социальной сети «ВКонтакте».

«Остановки начнут работу 22 ноября. Изменения позволят пассажирам удобнее добираться до нужных мест. Обновленные схемы движения направлены на улучшение транспортной доступности для жителей и гостей города», — говорится в сообщении.