Глава одного из районов Екатеринбурга метит в депутаты заксо
Евгений Шипицын может занять место Ивачева
Фото: Илья Московец © URA.RU
Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын планирует участвовать в выборах в законодательное собрание Свердловской области. Как сообщили URA.RU источники, он хочет идти от своего родного района.
«Шипицыну 63 года, он хочет спокойной пенсии. Поэтому у него есть планы выдвигаться в заксо в 2026 году по Чкаловскому округу, где, как он считает, его хорошо знают», — поделился собеседник. Сам Шипицин на вопрос журналиста о своих планах не ответил, хотя сообщение в мессенджере прочитал.
Чкаловский одномандатный округ в заксо сейчас представляет лидер свердловской КПРФ Александр Ивачев. В 2021 году он сенсационно обошел депутата-тяжеловеса Валерия Савельева. Сам Ивачев в 2026 году собирается выдвинуться в Госдуму, а на свой Чкаловский округ поставить — тут собеседники называют разные варианты — либо супругу Викторию, депутата гордумы, либо однопартийца и товарища Олега Гордеева. От «Единой России» по Чкаловскому округу может пойти действующий коммунист, генерал-лейтенант Тарас Исаков. Как ранее сообщало URA.RU, единороссы активно переманивают его к себе.
