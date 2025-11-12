Глава одного из районов Екатеринбурга метит в депутаты заксо

Евгений Шипицын может занять место Ивачева Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын планирует участвовать в выборах в законодательное собрание Свердловской области. Как сообщили URA.RU источники, он хочет идти от своего родного района.

«Шипицыну 63 года, он хочет спокойной пенсии. Поэтому у него есть планы выдвигаться в заксо в 2026 году по Чкаловскому округу, где, как он считает, его хорошо знают», — поделился собеседник. Сам Шипицин на вопрос журналиста о своих планах не ответил, хотя сообщение в мессенджере прочитал.