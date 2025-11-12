Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Выборы

Глава одного из районов Екатеринбурга метит в депутаты заксо

Глава Чкаловского района Екатеринбурга Шипицын собирается в заксо
12 ноября 2025 в 15:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Евгений Шипицын может занять место Ивачева

Евгений Шипицын может занять место Ивачева

Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын планирует участвовать в выборах в законодательное собрание Свердловской области. Как сообщили URA.RU источники, он хочет идти от своего родного района.

«Шипицыну 63 года, он хочет спокойной пенсии. Поэтому у него есть планы выдвигаться в заксо в 2026 году по Чкаловскому округу, где, как он считает, его хорошо знают», — поделился собеседник. Сам Шипицин на вопрос журналиста о своих планах не ответил, хотя сообщение в мессенджере прочитал.

Чкаловский одномандатный округ в заксо сейчас представляет лидер свердловской КПРФ Александр Ивачев. В 2021 году он сенсационно обошел депутата-тяжеловеса Валерия Савельева. Сам Ивачев в 2026 году собирается выдвинуться в Госдуму, а на свой Чкаловский округ поставить — тут собеседники называют разные варианты — либо супругу Викторию, депутата гордумы, либо однопартийца и товарища Олега Гордеева. От «Единой России» по Чкаловскому округу может пойти действующий коммунист, генерал-лейтенант Тарас Исаков. Как ранее сообщало URA.RU, единороссы активно переманивают его к себе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал