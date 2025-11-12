Мошенники придумали новый способ обмана через Telegram: как от него защититься

В МВД выявили новый способ мошенничества через Telegram Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России набирает обороты новая волна мошенничеств, в основе которой лежит вымышленная юридическая процедура, сообщают в МВД. Преступники, используя мессенджер Telegram и представляясь сотрудниками полиции, информируют жертв о проведении так называемого «дистанционного обыска». Под этим предлогом они требуют передать наличные деньги курьеру для их «проверки на подлинность».

Эксперты отмечают, что схема «дистанционного обыска» является эволюцией более старого мошенничества, связанного с «декларированием средств». Тогда мошенники вводили людей в заблуждение, утверждая, будто те обязаны задекларировать свои наличные средства по требованию правоохранительных органов. После того как общественность стала осведомлена о прежней уловке, злоумышленники адаптировали свой подход, введя новые псевдоправовые термины.

В министерстве подчеркивают, что понятия «дистанционный обыск» в законодательстве РФ не существует. Изъятие денежных средств возможно только при личном участии следователя и понятых, с обязательным оформлением всех процессуальных документов. Деньги должны быть надлежащим образом упакованы, а не вручены случайному курьеру. Любой звонок с предложением пройти подобные «процедуры» является мошенническим. Работа этой схемы строится на психологическом давлении: преступники используют страх людей потерять свои сбережения и их доверие к правоохранительным органам.

В полиции рассказали, как реагировать на звонки с требованием задекларировать наличные деньги

По словам эксперта РОЦИТ, специалиста по борьбе с экстремизмом и блогера Алексея Трифонова, рост подобных схем в иностранных мессенджерах напрямую связан с отсутствием эффективного контроля за этими платформами. «Они создают благоприятную среду для мошенников благодаря высокой анонимности и невозможности оперативного взаимодействия с правоохранительными органами. Злоумышленники используют психологические методы воздействия, эксплуатируя доверие граждан к государственным институтам. Проблема выходит за рамки обычного мошенничества — это вопрос безопасности граждан, который требует системного подхода и повышения цифровой грамотности населения».

Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков солидарен с Трифоновым. По его словам, рост числа подобных мошенничеств говорит о серьезном пробеле в цифровой грамотности у населения.