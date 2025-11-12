МЭР допустило полное прекращение выдачи шенгена россиянам
В настоящее время наблюдаются ужесточения визовой политики в отношении россиян
ЕС может полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Риск есть всегда, на самом деле», — сказал Кондратьев в кулуарах Российского винодельческого форума. Его слова передает ТАСС. По словам главы департамента, в настоящее время наблюдаются постоянные ужесточения визовой политики в отношении граждан России, а сроки выдачи виз затягиваются.
Несмотря на напряженную ситуацию, Кондратьев выразил спокойное отношение к новости о запрете выдачи шенгенских мультивиз россиянам. Он акцентировал внимание на приоритетных задачах ведомства — привлечении туристов в Россию. Кондратьев уверен, что в стране созданы все условия для развития внутреннего туризма, и российский отдых может стать полноценной альтернативой европейскому.
Ранее Еврокомиссией для граждан России введен полный запрет на выдачу многократных шенгенских виз. Для каждой поездки в Евросоюз россиянам потребуется оформлять новую визу.
