МЭР допустило полное прекращение выдачи шенгена россиянам

ЕС может полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Риск есть всегда, на самом деле», — сказал Кондратьев в кулуарах Российского винодельческого форума. Его слова передает ТАСС. По словам главы департамента, в настоящее время наблюдаются постоянные ужесточения визовой политики в отношении граждан России, а сроки выдачи виз затягиваются.

Несмотря на напряженную ситуацию, Кондратьев выразил спокойное отношение к новости о запрете выдачи шенгенских мультивиз россиянам. Он акцентировал внимание на приоритетных задачах ведомства — привлечении туристов в Россию. Кондратьев уверен, что в стране созданы все условия для развития внутреннего туризма, и российский отдых может стать полноценной альтернативой европейскому.

