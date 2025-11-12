В Кургане на Троицкой площади бесплатно пройдет огненное шоу с фейерверком

На Троицкой площади Кургана отпразднуют день рождения Деда Мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на Троицкой площади состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню рождения Деда Мороза. Гостей ждет насыщенная программа: огненное шоу, фейерверк, игры, танцы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Посетить мероприятие может любой, сообщается в паблике управления культуры Курганской области во «ВКонтакте».

«18 ноября на Троицкой площади по традиции отмечаем День рождения Деда Мороза! Что вас ждет? Огненное шоу с захватывающим фейерверком. Веселые и активные игры вместе с друзьями», — написано в паблике.

Кроме того, в программе будет сама встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало мероприятия — в 18:30.

Продолжение после рекламы