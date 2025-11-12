Логотип РИА URA.RU
Текслер отправил глав и министров Челябинской области в MAX

12 ноября 2025 в 15:29
Сам Текслер завел канал в новом мессенджере еще в августе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал главам и подведомственным организациям создать и активно вести каналы в мессенджере MAX. Информация об этом прозвучала во время областного совещания. 

«Главам и подведомственным организациям рекомендовано создать и регулярно вести каналы. Переводят коммуникации в MAX представители образовательной среды. Лидеры: Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Троицк, Челябинск, а также Ашинский, Варненский, Еткульский, Карталинский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Уйский и Чебаркульский округа», — отметил Текслер на выездном совещании в Южноуральске, сообщает пресс-служа областного правительства в telegram-канале. 

Сам Текслер еще в середине августа завел канал в национальном мессенджере МАХ. Там появляется оперативная информация и итоги работы. Накануне пресс-служба челябинского минздрава сообщила, что также перешла в мессенджер MAX.  

Мессенджер MAX запущен в марте 2025 года компанией VK. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки и многое другое. 

