Кадышева сокращает свои выступления из-за проблем со здоровьем

Кадышева отдаст часть выступлений сыну Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Народная артистка РФ, солистка коллектива «Золотое кольцо» Надежда Кадышева может сократить количество выступлений из-за проблем со здоровьем. Часть концертов, в частности корпоративов, она передает своему сыну Григорию. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Во-первых, у нее начались проблемы со здоровьем. Надежда Никитична не молодая уже — отсюда все эти вытекающие моменты. Безусловно, она передает часть своих прав на выступления своему сыну, который будет с периодичностью уже вместо нее выступать на корпоративах, насколько я знаю», — сказал Дворцов в беседе с РИА Новости.

Продюсер отметил, что пока рано говорить об окончательном уходе артистки со сцены — в настоящее время она переживает новую волну популярности, в том числе среди молодежи. Дворцов добавил, что в новогоднюю ночь 2026 года Кадышева отказалась от выступлений, предположительно, из-за состояния здоровья и по семейным причинам. При этом весной, летом и осенью текущего года артистка провела достаточно много концертов.

Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров сообщил, что вернувшаяся на пик популярности певица Надежда Кадышева отличается искренностью и естественностью. По мнению Киркорова, современная молодежь тяготеет к честной музыке 90-х годов, а социальные сети способствовали возрождению интереса к ностальгическим композициям.