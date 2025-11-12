Есть недвижимость в Европе: чем известен Вадим Плотников, обвиняемый в получении многомилионной взятки

Вадим Плотников отправлен под домашний арест Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вадим Плотников отправлен под домашний арест. Он будет находиться в своей квартире на ул. Чернышевского. Плотников обвиняется в том, что, будучи главврачом тубдиспансера получил в качестве взятки жилой дом в Пермском районе стоимостью 17,6 млн рублей. Плотников в разные годы работал главным врачом, а также возглавлял министерство здравоохранения региона. URA.RU собрало воедино все, что известно о жизни и карьере Плотникова.





Образование и карьера

Вадим Плотников родился 23 апреля 1958 года. Он окончил Пермский медуниверситет и начинал свою карьеру с должности врача-анестезиолога в детской горбольнице № 15. Позже занимал различные должности. Также был главврачом в краевом онкодиспансере и тубдиспансере. С 2016 по 2017 годы возглавлял министерство здравоохранения Пермского края.

Семья и дети

Первая жена Плотникова родила ему сына. Спустя несколько лет брака супруги развелись. Тогда женщина с ребенком переехала жить в Болгарию, где впоследствии была жестоко убита. Ее труп был расчленен и обнаружен в квартире жилого комплекса. Тело ребенка обнаружили местные жители в чемодане недалеко от озера Пасарел. Криминалисты установили, что убитый пятилетний мальчик, спрятанный в чемодан, несколько дней находился в воде.

После этой трагедии Плотников снова женился. Известно, что у него есть дочь, которая сейчас живет за границей. Жена же работает врачом-анестезиологом в одной из пермских больниц.

Уголовно дело

По версии следствия, Плотников получил взятку в виде дома и земельного участка на берегу реки. Стоимость дома составляет 17,6 млн рублей. Взамен на такой «подарок» Плотников обещал преференции при заключении госконтрактов на поставку медоборудования и лекарств.

Следствие настаивало на том, чтобы Плотников был отправлен в СИЗО. В качестве аргументов следователь и прокурор называли наличие у Плотникова загранпаспорта, который не был найден при обыске, также обвинение указывало на то, что он может давить на свидетелей по уголовному делу. Защита настаивала на домашнем аресте или залоге в 500 тысяч рублей.