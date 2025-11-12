Жителям ЯНАО покажут динозавров

Ямальцы смогут посмотреть на доисторических ящеров до 18 января 2026 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) открылась выставка динозавров. Ямальцы смогут посмотреть на доисторических ящеров до 18 января 2026 года.

«С 11 ноября в музее начала работу выставка „Эпоха динозавров“ — посмотреть можно на доисторических ящеров в полный рост. В центре экспозиции — полноразмерный скелет тарбозавра, а еще редкие находки из Палеонтологического музея Москвы и работы художника-анималиста Константина Флерова», — говорится в telegram-канале «Вечерний Салехард».