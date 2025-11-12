Логотип РИА URA.RU
Общество

Жителям ЯНАО покажут динозавров

В Салехарде открылась выставка динозавров
12 ноября 2025 в 15:29
Ямальцы смогут посмотреть на доисторических ящеров до 18 января 2026 года

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) открылась выставка динозавров. Ямальцы смогут посмотреть на доисторических ящеров до 18 января 2026 года.

«С 11 ноября в музее начала работу выставка „Эпоха динозавров“ — посмотреть можно на доисторических ящеров в полный рост. В центре экспозиции — полноразмерный скелет тарбозавра, а еще редкие находки из Палеонтологического музея Москвы и работы художника-анималиста Константина Флерова», — говорится в telegram-канале «Вечерний Салехард».

Выставка проходит в музее Шемановского. Также для взрослых и детей подготовлена интерактивная программа.

