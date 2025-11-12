Логотип РИА URA.RU
Врач дал прогноз по восстановлению пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика

Травматолог Королев: восстановление рук мальчика после взрыва достигнет полугода
12 ноября 2025 в 16:11
Врачи ампутировали пострадавшему ребенку три пальца и часть фаланги пальца на другой руке после инцидента

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мальчик, пострадавший от взрыва заминированной купюры в Красногорске (Подмосковье), будет восстанавливаться минимум полгода. Об этом рассказал травматолог-ортопед Максим Королев.

«Все зависит от состояния организма ребенка, но отмечу, что у детей хорошие компенсаторные механизмы. За их счет организм детей восстанавливается быстрее, чем у взрослых. <...> Статистика показывает, что процесс восстановления после подобных травм в среднем может занять до шести месяцев», — заявил Королев. Его слова передает издание «Абзац».

Он также предположил, что, вероятнее всего, врачи установят пострадавшему мальчику протезы. Обычно те разрабатываются индивидуально под каждого пациента и способствуют скорейшему выздоровлению. В зависимости от уровня ампутации может быть создана как функциональная кисть, так и протез более крупного размера.

Школьник пострадал от взрыва, когда шел на тренировку и заметил коробку с купюрой на детской площадке. После детонации «подарка» с 10-рублевой купюрой весь асфальт забрызгало кровью. Врачи ампутировали ребенку три пальца и часть фаланги пальца на другой руке после этого инцидента. Мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи пытаются восстановить как можно больше тканей рук.

Материал из сюжета:

В Подмосковье ребенку оторвало пальцы, когда он поднял деньги с земли

