Врач дал прогноз по восстановлению пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика

Врачи ампутировали пострадавшему ребенку три пальца и часть фаланги пальца на другой руке после инцидента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мальчик, пострадавший от взрыва заминированной купюры в Красногорске (Подмосковье), будет восстанавливаться минимум полгода. Об этом рассказал травматолог-ортопед Максим Королев.

«Все зависит от состояния организма ребенка, но отмечу, что у детей хорошие компенсаторные механизмы. За их счет организм детей восстанавливается быстрее, чем у взрослых. <...> Статистика показывает, что процесс восстановления после подобных травм в среднем может занять до шести месяцев», — заявил Королев. Его слова передает издание «Абзац».

Он также предположил, что, вероятнее всего, врачи установят пострадавшему мальчику протезы. Обычно те разрабатываются индивидуально под каждого пациента и способствуют скорейшему выздоровлению. В зависимости от уровня ампутации может быть создана как функциональная кисть, так и протез более крупного размера.

