Алексей Текслер рассказал о бюджете региона на 2026 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2026 году в Челябинской области сохранится «бюджет развития», а также социальная направленность финансирования. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, передает пресс-служба правительства региона.

«Несмотря на все нюансы и обстоятельства, мы, во-первых, обеспечим неукоснительное выполнение всех социальных обязательств и, конечно, поддержку участников спецоперации и их семей. Во-вторых, сохраним „бюджет развития“ в части строек и ремонтов с федеральным софинансированием и реализуем их прямым поручением губернатора», — отметил Текслер. Глава региона добавил, что в области будут, как и прежде, поддерживать муниципалитеты.

Текслер подчеркнул, что бюджет на следующий год в текущих реалиях можно назвать сдержанным. В этих обстоятельствах особое значение приобретают строгое соблюдение финансовой дисциплины, своевременное заключение контрактов и неукоснительное следование законодательным требованиям, направленным на обеспечение результативного использования бюджетных средств.

Продолжение после рекламы