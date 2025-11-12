Власти ХМАО едва не обыграли сенаторов в футбол, волейбол и шахматы
Шахматный турнир в Совфеде закончился со счетом 13:12 в пользу сенаторов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Власти ХМАО едва не обыграли сенаторов Совета Федерации в футбол, волейбол и шахматы. Югорская команда оказалась достойным соперником в традиционных соревнованиях, которые проходят между чиновниками и членами Совфеда в дни регионов.
«Вы такой спортивный регион, вам есть чем гордиться. У вас столько олимпийских чемпионов. Мы, конечно, по лыжам и биатлону не проводили соревнования, но спортивная форма должна быть на высоте», — прокомментировала проигрыш югорчан спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Югра с минимальным разрывом уступила сенаторам-гроссмейстерам со счетом 12:13. Достойно показали себя футболисты (3:2) и волейбольная команда (2:1). Наибольший разрыв оказался у спортсменов на соревновании в пулевой стрельбе — сенаторы выиграли со счетом 135:122.
Несмотря на проигрыш в спортивных состязаниях, власти ХМАО уедут из Москвы с более важной победой — проектом постановления, в котором региону предварительно одобрено финансирование мегапроектов из федерального бюджета.
