Власти ХМАО едва не обыграли сенаторов в футбол, волейбол и шахматы

Власти ХМАО едва не обыграли сенаторов Совета Федерации в футбол, волейбол и шахматы. Югорская команда оказалась достойным соперником в традиционных соревнованиях, которые проходят между чиновниками и членами Совфеда в дни регионов.

«Вы такой спортивный регион, вам есть чем гордиться. У вас столько олимпийских чемпионов. Мы, конечно, по лыжам и биатлону не проводили соревнования, но спортивная форма должна быть на высоте», — прокомментировала проигрыш югорчан спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Югра с минимальным разрывом уступила сенаторам-гроссмейстерам со счетом 12:13. Достойно показали себя футболисты (3:2) и волейбольная команда (2:1). Наибольший разрыв оказался у спортсменов на соревновании в пулевой стрельбе — сенаторы выиграли со счетом 135:122.

