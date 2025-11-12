Тот, кто способен вернуть былое величие: почему новым гендиректором «Локомотива» стал Ротенберг
Трехкратный обладатель Кубка России Борис Ротенберг возглавит клуб «Локомотив»
В российском футболе произошла кадровая перестановка. Совет директоров «Локомотива» принял решение об отставке генерального директора клуба Владимира Леонченко, занимавшего этот пост с декабря 2020 года. На должность нового руководителя назначен 39-летний Борис Ротенберг. Официально он войдет в новую должность 14 ноября.
Ранее Ротенберг занимал в клубе позицию заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола. Смена руководства происходит в момент, когда «Локомотив» занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 15 сыгранных матчей. Подробнее о кадровых изменениях и клубе «Локомотив» в целом — в материале URA.RU.
Смена руководства ради лидерства
Совет директоров футбольного клуба «Локомотив» официально подтвердил смену генерального директора, сообщив об этом через издание «Спорт-Экспресс». В заявлении клуба указано, что Владимир Леонченко завершил свою работу на посту руководителя, при этом совет директоров выразил благодарность за его вклад в развитие клуба.
Новым генеральным директором назначен Борис Ротенберг, который начинал свою карьеру в «Локомотиве» как футболист, став чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. С 2022 года Ротенберг занимал руководящие позиции в клубе, возглавляя департамент развития молодежного футбола и позднее получив должность заместителя генерального директора.
Назначение Ротенберга связано с планами по дальнейшему развитию клуба и возвращению его победных традиций. Отмечается, что 53-летний Леонченко руководил клубом с декабря 2020 года, а в текущем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 30 очков после 15 туров.
Кем является новый гендиректор «Локомотива»
Прошел через множество клубов
Борис Ротенберг прошел карьерный путь в футболе, начав занятия спортом в Финляндии и выступая за различные клубы. После возвращения в Россию в 2006 году он играл за дублирующий состав «Зенита», а затем последовательно находился в арендах в таких клубах, как «Шинник», «Сатурн», «Химки», израильский «Маккаби» и «Алания». С 2011 года Ротенберг представлял московское «Динамо», откуда также направлялся в аренду — в «Кубань», кипрский «Олимпиакос» и «Ростов».
Связал свою жизнь с «Локомотивом»
Переломным моментом стал переход в «Локомотив» в 2016 году, где футболист добился значительных успехов: звание чемпиона России в сезоне 2017/18, три Кубка страны и серебро чемпионата. Карьера игрока прервалась из-за серьезной травмы колена в 2018 году, потребовавшей множества операций. Официально завершив выступления в 2022 году, Ротенберг сразу перешел на административную работу в клубе. Начав как директор департамента развития молодежного футбола, он к 2024 году занял пост заместителя генерального директора, а теперь возглавил весь клуб. До этого он отвечал за развитие молодых футболистов. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, ранее отмечал основательный подход Ротенберга к работе.
«Специалист по пенальти»: кого сменил Ротенберг
Ротенберг сменил на посту гендиректора клуба Владимира Леонченко. Тот начал футбольную карьеру в академиях московских клубов «Спартак» и «Динамо». Его профессиональная игровая карьера охватывала выступления за такие клубы, как «Ростсельмаш», «Локомотив», «Торпедо» (где он был капитаном), «Шинник», «Амкар» и «Алания». Всего в чемпионатах России провел 282 матча, забил 34 гола, проявив себя как специалист по пенальти (20 реализованных одиннадцатиметровых).
После завершения игровой карьеры Леонченко перешел на административную работу, занимая ключевые позиции в Профсоюзе футболистов и тренеров России, работая в структурах «Томи», «Факела» и занимая пост советника губернатора Воронежской области. В декабре 2020 года был назначен генеральным директором ФК «Локомотив» Москва, что стало вершиной его карьеры в футбольной индустрии.
Исторический путь и достижения ФК «Локомотив»
Московский «Локомотив» — один из старейших и титулованных футбольных клубов России. Его история официально ведется с 12 января 1936 года, когда команда получила современное название, хотя корни уходят в 1922 год к команде «Казанка». В советский период клуб дважды выигрывал Кубок СССР (1936, 1957) и завоевал серебро чемпионата (1959).
В российский период «Локомотив» трижды становился чемпионом страны (2002, 2004, 2018), девять раз выигрывал Кубок России и трижды — Суперкубок. В европейских турнирах наивысшим достижением стали два полуфинала Кубка обладателей кубков (1998, 1999), отмечается на официальном сайте клуба.
Клуб обладает современной инфраструктурой, включая стадион «РЖД Арена» вместимостью 27 320 зрителей. Именно здесь проводят домашние матчи «железнодорожники». Стадион открыли в 2002 году матчем «Локомотив» — «Уралан». В настоящий момент клуб занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России.
