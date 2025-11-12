Тот, кто способен вернуть былое величие: почему новым гендиректором «Локомотива» стал Ротенберг

Трехкратный обладатель Кубка России Борис Ротенберг возглавит клуб «Локомотив» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В российском футболе произошла кадровая перестановка. Совет директоров «Локомотива» принял решение об отставке генерального директора клуба Владимира Леонченко, занимавшего этот пост с декабря 2020 года. На должность нового руководителя назначен 39-летний Борис Ротенберг. Официально он войдет в новую должность 14 ноября.

Ранее Ротенберг занимал в клубе позицию заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола. Смена руководства происходит в момент, когда «Локомотив» занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 15 сыгранных матчей. Подробнее о кадровых изменениях и клубе «Локомотив» в целом — в материале URA.RU.

Смена руководства ради лидерства

Совет директоров футбольного клуба «Локомотив» официально подтвердил смену генерального директора, сообщив об этом через издание «Спорт-Экспресс». В заявлении клуба указано, что Владимир Леонченко завершил свою работу на посту руководителя, при этом совет директоров выразил благодарность за его вклад в развитие клуба.

Новым генеральным директором назначен Борис Ротенберг, который начинал свою карьеру в «Локомотиве» как футболист, став чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. С 2022 года Ротенберг занимал руководящие позиции в клубе, возглавляя департамент развития молодежного футбола и позднее получив должность заместителя генерального директора.

Назначение Ротенберга связано с планами по дальнейшему развитию клуба и возвращению его победных традиций. Отмечается, что 53-летний Леонченко руководил клубом с декабря 2020 года, а в текущем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 30 очков после 15 туров.

Кем является новый гендиректор «Локомотива»

Прошел через множество клубов

Борис Ротенберг прошел карьерный путь в футболе, начав занятия спортом в Финляндии и выступая за различные клубы. После возвращения в Россию в 2006 году он играл за дублирующий состав «Зенита», а затем последовательно находился в арендах в таких клубах, как «Шинник», «Сатурн», «Химки», израильский «Маккаби» и «Алания». С 2011 года Ротенберг представлял московское «Динамо», откуда также направлялся в аренду — в «Кубань», кипрский «Олимпиакос» и «Ростов».

Связал свою жизнь с «Локомотивом»

Переломным моментом стал переход в «Локомотив» в 2016 году, где футболист добился значительных успехов: звание чемпиона России в сезоне 2017/18, три Кубка страны и серебро чемпионата. Карьера игрока прервалась из-за серьезной травмы колена в 2018 году, потребовавшей множества операций. Официально завершив выступления в 2022 году, Ротенберг сразу перешел на административную работу в клубе. Начав как директор департамента развития молодежного футбола, он к 2024 году занял пост заместителя генерального директора, а теперь возглавил весь клуб. До этого он отвечал за развитие молодых футболистов. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, ранее отмечал основательный подход Ротенберга к работе.

«Специалист по пенальти»: кого сменил Ротенберг

Ротенберг сменил на посту гендиректора клуба Владимира Леонченко. Тот начал футбольную карьеру в академиях московских клубов «Спартак» и «Динамо». Его профессиональная игровая карьера охватывала выступления за такие клубы, как «Ростсельмаш», «Локомотив», «Торпедо» (где он был капитаном), «Шинник», «Амкар» и «Алания». Всего в чемпионатах России провел 282 матча, забил 34 гола, проявив себя как специалист по пенальти (20 реализованных одиннадцатиметровых).

После завершения игровой карьеры Леонченко перешел на административную работу, занимая ключевые позиции в Профсоюзе футболистов и тренеров России, работая в структурах «Томи», «Факела» и занимая пост советника губернатора Воронежской области. В декабре 2020 года был назначен генеральным директором ФК «Локомотив» Москва, что стало вершиной его карьеры в футбольной индустрии.

Исторический путь и достижения ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» — один из старейших и титулованных футбольных клубов России. Его история официально ведется с 12 января 1936 года, когда команда получила современное название, хотя корни уходят в 1922 год к команде «Казанка». В советский период клуб дважды выигрывал Кубок СССР (1936, 1957) и завоевал серебро чемпионата (1959).

В российский период «Локомотив» трижды становился чемпионом страны (2002, 2004, 2018), девять раз выигрывал Кубок России и трижды — Суперкубок. В европейских турнирах наивысшим достижением стали два полуфинала Кубка обладателей кубков (1998, 1999), отмечается на официальном сайте клуба.