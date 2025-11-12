Логотип РИА URA.RU
В челябинских офисах больше всего зарабатывают программисты

Программистам в Челябинской области готовы платить больше 130 тысяч рублей
12 ноября 2025 в 15:45
В тройке лидеров оказались логисты с зарплатой 98 939 рублей в месяц

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по итогам января-октября 2025 года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали программисты. В среднем они зарабатывают 130 718 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

«На ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут в несколько раз превышать приведенные значения. Например, фактический заработок IT-специалистов зависит от грейда (junior, middle, senior) и опыта специалиста — чем выше уровень, тем выше зарплата», — сообщили в пресс-службе.

Также в тройке лидеров оказались логисты с зарплатой 98 939 рублей в месяц. Их заработок зависит от квалификации и сложности работы. Завершают рейтинг инженеры, получающие в среднем 95 060 в месяц. Они проектируют, разрабатывают и оптимизируют технические системы и процессы.

Как отметил директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных, сильнее всего по России заработок вырос у группы IT-специалистов и инженеров. Рост зарплат за год — 17%. Причиной стали цифровая трансформация и широко распространенное использование ИИ. У работодателей растет спрос на аналитиков и программистов.

