В челябинских офисах больше всего зарабатывают программисты

В тройке лидеров оказались логисты с зарплатой 98 939 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по итогам января-октября 2025 года самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали программисты. В среднем они зарабатывают 130 718 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

«На ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут в несколько раз превышать приведенные значения. Например, фактический заработок IT-специалистов зависит от грейда (junior, middle, senior) и опыта специалиста — чем выше уровень, тем выше зарплата», — сообщили в пресс-службе.

Также в тройке лидеров оказались логисты с зарплатой 98 939 рублей в месяц. Их заработок зависит от квалификации и сложности работы. Завершают рейтинг инженеры, получающие в среднем 95 060 в месяц. Они проектируют, разрабатывают и оптимизируют технические системы и процессы.

