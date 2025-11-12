С «черных лесорубов» из Пермского края взысканы миллионы рублей

Уничтожено более 300 деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае судебные приставы добились взыскания трех миллионов рублей с лиц, осуществлявших незаконную вырубку леса. Деньги являются компенсацией ущерба, нанесенного лесному фонду РФ.

«Инцидент произошел в Кунгуре. Предприниматель из Перми заключил соглашение с местными жителями, которые занимались лесозаготовками. Они произвели вырубку более трехсот деревьев (ели, сосны, пихты, березы, осины) без требуемых разрешений. При этом нанятые для работы люди не были осведомлены о противоправном характере деятельности», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.

Суд квалифицировал действия нарушителей по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) и вынес приговор в виде полутора лет лишения свободы условно, а также обязал виновных возместить нанесенный ущерб.

Продолжение после рекламы