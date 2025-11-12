Температура ожидается выше нуля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ноябрь в Екатеринбурге будет теплее обычного. Температура воздуха выше нормы сохранится практически до конца месяца, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Судя по ансамблю, тепло, то есть температура воздуха выше нормы, сохраняется практически до конца месяца», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он уточнил, что климатическая норма среднесуточной температуры для третьей декады ноября в Екатеринбурге составляет от -7 до -10 градусов.

Что касается ближайших дней, то там будет еще теплее. По прогнозу синоптика, в пятницу — субботу и в середине следующей недели ожидается два периода с оттепелями.