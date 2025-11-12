Текслер отметил победу челябинского поселка в конкурсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил чиновников поселка Ишалино Аргаяшского района с победой на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и поблагодарил коллег за работу. Информация об этом прозвучала во время областного совещания в Южноуральске.

«Пятое место входит в число призовых, предусматривает денежную премию из федерального бюджета в объеме трех миллионов рублей. Поздравляю коллег с этим результатом, и спасибо за работу», — сообщил Текслер на областном совещании. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.