Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Текслер похвалил челябинских чиновников за победу на всероссийском конкурсе. Видео

12 ноября 2025 в 15:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Текслер отметил победу челябинского поселка в конкурсе

Текслер отметил победу челябинского поселка в конкурсе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил чиновников поселка Ишалино Аргаяшского района с победой на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и поблагодарил коллег за работу. Информация об этом прозвучала во время областного совещания в Южноуральске. 

«Пятое место входит в число призовых, предусматривает денежную премию из федерального бюджета в объеме трех миллионов рублей. Поздравляю коллег с этим результатом, и спасибо за работу», — сообщил Текслер на областном совещании. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

Поселок Ишалино заняло пятое место в категории «сельское поселение» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Победа поселку досталась за установку видеонаблюдения для повышения правопорядка и благоустроенности территории. На конкурс «Лучшая практика» были поданы заявки и из других муниципалитетов Челябинской области. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал