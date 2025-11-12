Текслер похвалил челябинских чиновников за победу на всероссийском конкурсе. Видео
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил чиновников поселка Ишалино Аргаяшского района с победой на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и поблагодарил коллег за работу. Информация об этом прозвучала во время областного совещания в Южноуральске.
«Пятое место входит в число призовых, предусматривает денежную премию из федерального бюджета в объеме трех миллионов рублей. Поздравляю коллег с этим результатом, и спасибо за работу», — сообщил Текслер на областном совещании. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Поселок Ишалино заняло пятое место в категории «сельское поселение» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Победа поселку досталась за установку видеонаблюдения для повышения правопорядка и благоустроенности территории. На конкурс «Лучшая практика» были поданы заявки и из других муниципалитетов Челябинской области.
