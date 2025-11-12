В Екатеринбурге устроят главный новогодний корпоратив, на него летит больше 10 звезд
Концерт пройдет в преддверии Нового года — 19 декабря
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Екатеринбуржцы смогут отметить Новый год на большом музыкальном концерте. На сцене выступят более 10 звезд, чьи хиты знакомы нескольким поколениям. Шоу продлится около трех часов, сообщили URA.RU организаторы мероприятия.
«В этот новогодний вечер на сцене со своими хитами, ставшими саундтреком целой эпохи: группа „Блестящие“, Татьяна Овсиенко, Наталия Гулькина („В шуме дискотек“, „Королева диско“), Рома Жуков („Первый снег“, „Я люблю вас, девочки“), Алиса Мон („Алмаз“, „Подорожник-трава“), Алексей Елистратов „Revольvers“ („Котенок“, „Ты у меня одна“), Гарик Богомазов ex. „Отпетые мошенники“, группа „Балаган Лимитед“», — поделились списком представители мероприятия.
Также выступят Ольга Гусева из золотого состава группы «Краски», участник первого состава группы «Ласковый май» Сергей Серков, бывшая солистка «Унесенных ветром» Татьяна Морозова. Особенностью концерта станут специальные гости, среди них — исполнитель Mishel Dar, который представит зарубежные суперхиты, и шоу-балет «Элит-S».
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!