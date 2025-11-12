Лоза и Соседов поспорили, кто из них талантливее
Лоза заявил, что мнение критика не имеет для него никакого значения
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Музыкальный критик Сергей Соседов далек от понимания современной музыки и не может считаться авторитетным экспертом. Об этом заявил певец Юрий Лоза.
«Вот ровно то, что сказал Соседов мне, я могу адресовать ему: кто назначил его главным критиком страны? Между ним и современной эстрадой огромная пропасть», — заявил Лоза в беседе с ОСН. Он отметил, что критик часто приводит в пример творчество старых исполнителей, например, Шульженко, но не стремится изучать новые направления и жанры. По мнению певца, высказывания Соседова направлены не на конструктивную критику, а на самоутверждение. Лоза заявил, что мнение критика не имеет для него никакого значения.
Недавно Сергей Соседов высказал мнение о том, что Юрий Лоза не смог реализовать свой талант в полной мере и не достиг статуса выдающегося артиста. Критик подверг сомнению профессиональные достижения певца.
