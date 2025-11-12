Магнитогорский парк «Притяжение» презентовали на выставке в Санкт-Петербурге

Парк стал центром притяжения местных жителей и гостей Магнитогорска Фото: Елизавета Морозова, пресс-служба ПАО «ММК»

Городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске Челябинской области презентовали гостям площадки «Экспофорума» международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2025» в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»)

«В рамках международной промышленной выставки „Металл-Экспо'2025“ на стенде Магнитогорского металлургического комбината прошла презентация действующего городского курорта „Притяжение“ — уникального по масштабу и функциональному наполнению проекта создания комфортной городской среды. Его инициатором и ключевым инвестором выступает председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников.», — отметили в пресс-службе ММК. С момента открытия в июле 2022 года парк посетили свыше меми миллионов человек, преимущественно из Магнитогорска и соседних городов.

Презентация действующего городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске — уникального по масштабу и функциональному наполнению проекта создания комфортной городской среды, прошла на стенде ММК. В декабре этого года ожидается увеличение популярности курорта в связи с открытием крупного термального комплекса «Магия тепла». Объект будет включать в себя бассейны, бани, кафе и СПА-отель. Одновременно с этим в регионе ведется масштабное строительство: возводятся фитнес-центр площадью четыре тысячи квадратных метров, Академия хоккея, Дворец торжеств, 16-этажный гостиничный комплекс и жилой район «Голос Притяжения». Также планируется строительство многопрофильного медицинского центра.

Мультиформатное рекреационное пространство «Притяжение» неоднократно представлялось на крупных промышленных форумах. В начале июля 2025 года на форуме «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге объемный макет курорта был представлен на стенде Челябинской области. Экспозицию посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Макет демонстрировал возможности развития туризма в регионе. Для жителей Магнитки «Притяжение» имеет особое социальное значение. Спустя 3,5 года после открытия пространство стало популярным местом семейного отдыха и влияет на восприятие города и группы ММК как социально ответственного работодателя.

На сегодняшний день «Притяжение» — один из наиболее масштабных социальных проектов, реализованных в России на частные средства. Инициатором и ключевым инвестором курорта выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Размер стартовых инвестиций достиг 25 млрд рублей. Курорт занимает территорию в 400 гектаров, из которых более 200 гектаров уже задействованы. На этой площади расположены свыше 50 объектов культурного, спортивного, оздоровительного, детского, рекреационного и просветительского назначения. Также на территории высажено более двух миллионов растений, проложено 40 км прогулочных дорожек, обустроены беговые и велосипедные маршруты.

После реализации четырех этапов проекта посетители могут воспользоваться различными объектами инфраструктуры: детскими и спортивными площадками, искусственным озером с пляжем и парящим мостом, насыпным холмом с горнолыжной и тюбинговой трассами, фудмоллом, двумя видовыми ресторанами, скейт-парком, крытой площадкой для падел-тенниса, амфитеатром под открытым небом. Особого внимания заслуживает тематический каскадный светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» — крупнейший в России. В церемонии запуска фонтана участвовал Президент РФ Владимир Путин.