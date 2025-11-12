В Кургане создадут галерею современного искусства на деньги Президентского фонда культурных инициатив

В Кургане будет постоянно действовать галерея, где смогут выставлять работы молодые художники и фотографы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане появится арт-резиденция современного искусства «Новые имена». Проект выиграл 15-й грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Арт-резиденция будет создана на территории Курганского арт-квартала, в мультицентре «Смолин». Срок реализации проекта — с 1 февраля 2026 года до 30 июня 2027 года. Об этом сообщает ресурсный центр «Содействие», которому принадлежит инициатива создания проекта.

Проект направлен на поддержку молодых художников, фотографов, скульпторов и дизайнеров. «Новые имена» станут площадкой для обмена опытом и развития творческого потенциала молодежи. В арт-резиденции будут проводиться мастер-классы и лекции от ведущих специалистов, встречи старшего и молодого поколений художников, а также другие мероприятия. «Это будет сообщество молодых творческих лидеров Кургана и Курганской области», — отмечают в ресурсном центре «Содействие». Общая сумма расходов на реализацию проекта составит 7,86 млн рублей, из которых 3,76 млн рублей — средства гранта ПФКИ, а 4,1 млн рублей — софинансирование.

Молодые авторы смогут безвозмездно пользоваться всеми услугами арт-резиденции. Там будут записывать подкасты, оформлять творческие работы к выставкам и проводить собственные события авторов. Всего по итогам 15-го грантового конкурса ПФКИ поддержку получат 810 творческих проектов из 86 регионов России на общую сумму 4 млрд 796 млн рублей.

