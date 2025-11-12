Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Психологи и ассистенты: кому из свердловских врачей платят больше

Зарплаты свердловских медиков выросли на 17% на фоне высокого спроса на кадры
12 ноября 2025 в 16:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Медианная зарплата в медицинской сфере региона составляет 70 000 рублей

Медианная зарплата в медицинской сфере региона составляет 70 000 рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медианные зарплатные предложения для медицинских работников в Свердловской области за год выросли на 17%. Теперь медианная зарплата в медицинской сфере региона составляет 70 000 рублей. При этом спрос на квалифицированных специалистов остается стабильным. 

Рост зарплат связан с высоким спросом на медицинские кадры в регионе. «Свердловская область сохраняет статус одного из ключевых медицинских центров УрФО», — отмечают в «Зарплате.ру». В разрезе специальностей динамика отличается: например, зарплатные предложения для главных врачей выросли на 31% (до 98 500 рублей), для врачей — на 7% (до 80 000 рублей), для медицинских сестер и братьев — на 11% (до 50 000 рублей), для психологов — на 23% (до 47 500 рублей), а для ассистентов врача — на 22% (до 55 000 рублей).

Кроме того, наблюдается рост активности соискателей: общее количество откликов на вакансии в медицинской сфере увеличилось за год на 29%. Особенно заметно увеличение числа откликов среди ассистентов врача — в 4,3 раза. Также стоит отметить рост спроса на психологов: количество вакансий для них увеличилось в 2,6 раза, что соответствует общероссийскому тренду на повышение внимания к ментальному здоровью.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал