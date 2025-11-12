Психологи и ассистенты: кому из свердловских врачей платят больше

Медианная зарплата в медицинской сфере региона составляет 70 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медианные зарплатные предложения для медицинских работников в Свердловской области за год выросли на 17%. Теперь медианная зарплата в медицинской сфере региона составляет 70 000 рублей. При этом спрос на квалифицированных специалистов остается стабильным.

Рост зарплат связан с высоким спросом на медицинские кадры в регионе. «Свердловская область сохраняет статус одного из ключевых медицинских центров УрФО», — отмечают в «Зарплате.ру». В разрезе специальностей динамика отличается: например, зарплатные предложения для главных врачей выросли на 31% (до 98 500 рублей), для врачей — на 7% (до 80 000 рублей), для медицинских сестер и братьев — на 11% (до 50 000 рублей), для психологов — на 23% (до 47 500 рублей), а для ассистентов врача — на 22% (до 55 000 рублей).