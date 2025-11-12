Психологи и ассистенты: кому из свердловских врачей платят больше
Медианная зарплата в медицинской сфере региона составляет 70 000 рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Медианные зарплатные предложения для медицинских работников в Свердловской области за год выросли на 17%. Теперь медианная зарплата в медицинской сфере региона составляет 70 000 рублей. При этом спрос на квалифицированных специалистов остается стабильным.
Рост зарплат связан с высоким спросом на медицинские кадры в регионе. «Свердловская область сохраняет статус одного из ключевых медицинских центров УрФО», — отмечают в «Зарплате.ру». В разрезе специальностей динамика отличается: например, зарплатные предложения для главных врачей выросли на 31% (до 98 500 рублей), для врачей — на 7% (до 80 000 рублей), для медицинских сестер и братьев — на 11% (до 50 000 рублей), для психологов — на 23% (до 47 500 рублей), а для ассистентов врача — на 22% (до 55 000 рублей).
Кроме того, наблюдается рост активности соискателей: общее количество откликов на вакансии в медицинской сфере увеличилось за год на 29%. Особенно заметно увеличение числа откликов среди ассистентов врача — в 4,3 раза. Также стоит отметить рост спроса на психологов: количество вакансий для них увеличилось в 2,6 раза, что соответствует общероссийскому тренду на повышение внимания к ментальному здоровью.
