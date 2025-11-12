«Будто кусок души оторвали»: проникновенные кадры прощания с Владимиром Симоновым

Гроб с телом Владимира Симонова был вынесен из театра под аплодисменты стоя Фото: Юлия Морозова/ТАСС

В Театре имени Вахтангова 12 ноября состоялась церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым, скончавшимся 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной смерти стало хроническое заболевание на фоне артериальной гипертензии.

На церемонии присутствовали коллеги и друзья покойного, включая актера Сергея Маковецкого, режиссера Юрия Грымова, народную артистку РФ Юлию Рутберг и 85-летнюю актрису Людмилу Максакову. Последняя заняла место в первом ряду рядом с семьей артиста.

Режиссер Юрий Грымов отметил, что Симонов уделял недостаточно внимания своему здоровью. Друг и однокурсник покойного Сергей Маковецкий охарактеризовал Симонова как разностороннего артиста, успешно справлявшегося как с комедийными, так и с драматическими ролями.

«Владимир Александрович, Володя — мой товарищ, мой друг замечательный. 1 сентября 2026 года исполнилось бы 50 лет, как мы вместе. Мы поступили вместе в училище, мы были в одной группе. Мы жили в одной комнате все четыре года. Мы играли в одних дипломных спектаклях. Мы вместе пришли в театр. Мы вместе существовали на сцене. Ощущение, как будто у тебя кусок души оторвали так резко, неожиданно»,— рассказал Маковецкий о друге.

После завершения церемонии гроб с телом артиста был перевезен для захоронения на Троекуровское кладбище. Вдова покойного Яна Соболевская и их сыновья присутствовали на всех этапах прощания.