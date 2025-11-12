Группа «Ленинград», аниме и саундтреки от симфонического оркестра: музыкальная афиша Перми

Сергей Шнуров выступит в Перми Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшие выходные в Перми выступит Сергей Шнуров с легендарной группой «Ленинград». Также в городе пройдет сразу три масштабных шоу, где будут исполнять музыку из популярных мировых мультфильмов и кинолент. Подробности — в обзоре URA.RU.

15 ноября

«Ленинград» в УДС «Молот» (18+)

Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выступят в «Молоте» в субботу. Коллектив давно не давал концертов и даже заявлял о завершении работы. Но пермяки дождались — почти все билеты на трибуны дворца спорта раскуплены.

Волшебный мир аниме в Органном зале (6+)

В Органном зале в субботу ждут поклонников аниме. Камерный оркестр B-A-C-H из Екатеринбурга исполнит саундтреки из анимационных шедевров режиссера Хайяо Миадзаки: «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и других, а также известную музыку к культовым фильмам Такеши Китано.

16 ноября

Hans Zimmer»s Universe в УДС «Молот» (6+)

В воскресенье саундтреки в «Молоте». Грандиозное симфоническое шоу даст оркестр Imperial Orchestra из Санкт-Петербурга. Программа Hans Zimmer»s Universe — это трибьют композитору, ставшему легендой современного кинематографа. Ханс Циммер написал музыку к более чем 200 фильмам, он обладатель премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». В фильмографию композитора вошли «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Дюна» и многие другие.

Саундтреки Эйнауди при свечах в филармонии (6+)