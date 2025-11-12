Что известно о пресс-секретаре главы Тобольского района, которая решила уволиться
Ольга Коротких оставит должность пресс-секретаря главы Тобольского района 23 ноября
В администрации Тобольского района пока не нашли замену пресс-секретарю Ольге Коротких, которая решила оставить должность. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что Коротких приняла решение об увольнении спустя неделю после того, как муниципалитет возглавил Андрей Ходосевич.
«В администрации Тобольского района пока нет явных кандидатов на должность пресс-секретаря главы муниципалитета. Ольга Коротких занимала эту должность с 2020 года, и вряд ли получится быстро найти ей замену», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Карьера Ольги Коротких
Ольга Коротких долгое время работала на телевидении
Ольга Коротких является выпускницей ТюмГУ по направлению «Журналистика», специализация — «Телевидение». Также она прошла повышение квалификации по направлению «Пресс-служба в органах государственной власти» в Санкт-Петербурге. Карьеру начала в 2005 году на телевидении Заводоуковска (Тюменская область), затем продолжила работу на региональном ТВ — в филиале ВГТРК «ГТРК Ямал». В 2013 перешла в департамент здравоохранения ЯНАО, где с нуля создала структуру пресс-службы.
Работа в администрации Тобольского района
Ольга Коротких стала пресс-секретарем главы Тобольского района в 2020 году
В 2020 году Ольга Коротких получила должность пресс-секретаря главы Тобольского района. В 2022-м стала серебряным призером международного профессионального конкурса «Пресс-служба года» в номинации «Пресс-секретарь года», в 2025-м — заняла первое место.
В этом году дважды выступала спикером Всероссийской конференции для пресс-секретарей и пиарщиков в Москве. Где представила опыт работы Тобольского района в направлении государственных пабликов.
ОльгаКоротких является экспертом федерального сообщества «Мастера госпабликов». В 2025 году Тобольский район более десяти раз попадал в топ telegram-канала «Госпаблики — лучшее».
В пресс-службу администрации Тобольского района направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Ольга Коротких оставляет должность пресс-секретаря главы Тобольского района, которую занимала с 2020 года. Она приняла решение об увольнении спустя неделю после назначения нового руководителя муниципалитета, которым стал бывший председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич.
