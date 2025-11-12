В Челябинской области дополнительно создадут 100 агроклассов
В Челябинской области до 2030 года дополнительно будет создано более ста агроклассов. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
«До тридцатого года планируем 100 агроклассов дополнительно создать, в следующем году — 20. Обратите внимание, коллеги, залог успеха — это технологии и кадры», — отметил Текслер во время областного совещания в Южноуральске. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Тема развития кадрового потенциала для агрокомплексов была обозначена Текслером еще в прошлом году. Минсельхозу также поручено активнее работать в указанном направлении, в том числе с техникумами и вузом, который базируется в Троицке.
Текслер ранее похвалили чиновников поселка Ишалино Аргаяшского района за победу на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Пятое место входит в число призовых и предусматривает денежную премию из федерального бюджета в объеме трех миллионов рублей, добавил губернатор.
