Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Образование

В Челябинской области дополнительно создадут 100 агроклассов

12 ноября 2025 в 16:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Агроклассы создадут в нескольких школах Челябинской области (архивное фото)

Агроклассы создадут в нескольких школах Челябинской области (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области до 2030 года дополнительно будет создано более ста агроклассов. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. 

«До тридцатого года планируем 100 агроклассов дополнительно создать, в следующем году — 20. Обратите внимание, коллеги, залог успеха — это технологии и кадры», — отметил Текслер во время областного совещания в Южноуральске. Слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

Тема развития кадрового потенциала для агрокомплексов была обозначена Текслером еще в прошлом году. Минсельхозу также поручено активнее работать в указанном направлении, в том числе с техникумами и вузом, который базируется в Троицке. 

Продолжение после рекламы

Текслер ранее похвалили чиновников поселка Ишалино Аргаяшского района за победу на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Пятое место входит в число призовых и предусматривает денежную премию из федерального бюджета в объеме трех миллионов рублей, добавил губернатор. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал