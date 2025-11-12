Пьяное происшествие вызвало большой резонанс Фото: URA.RU

В Чкаловском суде Екатеринбурга собрались десятки местных и федеральных СМИ, причина — резонансное убийство сотрудницы магазина «Монетка». В преступлении подозревается ее коллега и директор Ярослав Копытов. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Обвиняемый явился в суд в маске и попросил закрыть процесс от прессы. «Это публичная огласка. Да, я совершил деяние, но рассказывать об этом на весь мир — против», — заявил он. Однако судья отказала. Также он попросил суд назначить ему домашний арест, сославшись на сколиоз.

Копытов устроил пьяную резню на Химмаше 10 ноября. С коллегами он пришел в гости к сотруднице «Монетки», 52-летней Ольге Б. Во время распития алкоголя мужчина набросился на хозяйку с ножом и зарезал, а потом погнался за остальными собутыльниками. Те сумели добежать до «Монетки» и укрыться, хотя получили ранения. Самого Копытого на пороге магазина обезвредила и скрутила полиция.

На избрании меры пресечения судья указала, что в 2019-2020 годах Копытов уже привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в публичных местах, за что получил штраф. Сейчас его обвиняют по статьям «Убийство» и «Покушение на двух лиц».

В «Монетке» он работает с осени 2019 года — сначала в торговой точке на улице Грибоедова, потом на Черняховского. В 2021-м Копытов стал там замдиректора, а потом выучился на директора и возглавил магазин. Все, что известно о диком ЧП в Екатеринбурге, — в сюжете URA.RU.