В Москве школьник напал на учителя
12 ноября 2025 в 16:08
В одной из школ столицы произошел инцидент: старшеклассник совершил нападение на педагога, в результате чего учитель был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщает департамент образования.
