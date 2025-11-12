Строительство коллектора довело до уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Миасском Красноармейского округа (Челябинская область) многодетная семья Екатерины Меркель борется с властями из-за протянутого под их земельным участком коллектора. Как собеседница рассказала URA.RU, следком возбудил уголовное дело.

«Проблема возникла в июле 2024 года. Однажды мы приехали к строившемуся дому и обнаружили рабочих. На следующий день подогнали спецтехнику и начали прокладывать трубу. В июле после моих многочисленных обращений СКР возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. Вопрос поставил на контроль глава комитета Александр Бастрыкин», — рассказала URA.RU Меркель.

С июня прокуратура области судится с окружными властями. Ведомство выявило нарушения закона о закупках при заключении договора субподряда на строительство коллектора между МУП «Гарант» и компанией «Квадрострой». Сумма договора составила 18 млн рублей. Прокуратура потребовала признать контракт ничтожным, а деньги — вернуть в бюджет.

По словам многодетной матери, несмотря на отсутствие проектной документации, в январе 2025 года глава тогда еще Красноармейского района Сергей Сергеев наложил на земельные участки семьи публичный сервитут. Обосновывая стройку, власти сослались на жалобы жителей, испытывающих трудности, которым некуда девать стоки. Сельчане отметили URA.RU, что в числе нуждающихся есть сам руководитель и его первый заместитель Евгений Кундиус. По данным МУП «Гарант», труба проходит не под участком, а параллельно ему. Есть ли проектная документация, и где предусмотрена прокладка, неизвестно.

Куда спускать нечистоты, в Миасском никто не знает. Красноармейский райсуд в 2021 году выяснил, что местные очистные сооружения 1970 года постройки находятся в нерабочем состоянии и не обеспечивают очистку сточных вод. МУП «Гарант» еще в 2020 году обращалось к властям с заявлением о невозможности ремонта старых очистных сооружений из-за их полного износа и ограниченности финансовых средств предприятия. В результате нечистоты поступают в реку Миасс, разливаясь весной по улицам и источая зловонные запахи. Окружающей среде наносится значительный экологический ущерб.

Суд обязал муниципалитет в течение четырех лет построить новые очистные сооружения, соответствующие современным требованиям. Спустя установленный срок этого так и не произошло.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Красноармейского округа. Когда ответ поступит, он будет опубликован.