«Число людей с нарушением зрения растет»: руководитель пермской сети оптик о трендах и заботе о детях

Команда оптики помогает жителям региона сохранить зрение Фото: личный архив Елены Маниловой

Компания ZEN ОПТИКА работает на рынке более четверти века. Ее генеральный директор Елена Манилова — врач по образованию и человек, который сделал заботу о людях своей профессией. В интервью URA.RU она рассказала о профилактике заболеваний глаз, выборе первых очков для ребенка и трендах в оптике.

Елена, компания на рынке с 1998 года. Что вас привело в эту сферу бизнеса?

Я по образованию врач и всегда считала своей миссией служение и помощь людям. Зрение — это один из самых важных органов чувств человека, обеспечивающий восприятие окружающего мира. Желание заботиться о здоровье глаз и предоставлять удобные решения для коррекции зрения привело меня в эту профессию.

Помните открытие первого салона? Что было тогда самым сложным, а что, наоборот, вдохновляло?

Первый салон открылся 12 июня 1998 года, в день рождения любимого города Пермь. Мы открыли Городской центр коррекции зрения по адресу улица Ленина, 30. Медицинские кабинеты были оснащены современным офтальмологическим оборудованием для проверки зрения, а также лаборатория, где изготавливали очки по индивидуальным параметрам. Мы начали формировать культуру бережного отношения к здоровью глаз. Уже в первый день выстроились большие очереди людей, желающих проверить зрение. Это было и вдохновляюще, и очень ответственно.

Продолжение после рекламы

Почему оптика — это не только очки, но и медицинские услуги?

С пяти-шести лет необходимо регулярно проверять зрение ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С каждым годом растет число людей, нуждающихся в коррекции зрения, особенно среди детей. Проверку зрения нужно проводить ежегодно с пяти-шести лет, чтобы вовремя заметить первые признаки миопии и сохранить зрение. Взрослым после 40 лет важно проходить углубленный осмотр врача-офтальмолога, чтобы предотвратить глаукому, катаракту, дистрофию сетчатки и другие заболевания. Именно поэтому потребность в медицинских услугах и современных средствах коррекции зрения только растет.

Сеть работает не только в Перми, но и других городах региона. Исходя из чего вы выбираете локации? Бывало ли такое, что новый салон не достигал ожидаемых показателей?

Мы ориентируемся на потребности жителей. Важно, чтобы услуги по проверке зрения и подбору очков были доступны людям в разных городах. Иногда новые салоны не сразу достигают целевых показателей. Мы анализируем ситуацию и находим решение: расширяем ассортимент, вводим новые услуги, открываем кабинеты аппаратного лечения.

Кто ваша целевая аудитория? Как меняется потребитель?

Целевая аудитория компании многогранна. С одной стороны, это люди, которым необходима коррекция зрения для улучшения качества жизни и решения повседневных задач. С другой стороны, это те, кто ищет не только функциональность, но и модный аксессуар, дополняющий их образ.

Покупатели становятся более требовательными и осознанными. Они не просто выбирают очки, а ищут комплексное решение, которое сочетает функциональность, эстетику и соответствие индивидуальным потребностям. Люди хотят получить высокое качество товара по разумной цене.

Какие советы вы можете дать родителям, которые выбирают первые очки для своего ребенка? Какими они должны быть?

При выборе первых очков для ребенка родителям важно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, необходимо записаться на прием к детскому врачу-офтальмологу, который подберет ребенку очки с учетом его зрения. Во-вторых, важно выбрать оправу, которая будет удобной и комфортной, не будет давить или натирать.

Также стоит учесть, что очки — это не просто аксессуар, а инструмент коррекции зрения. Важно объяснить ребенку, что носить очки — это жизненная необходимость. Яркие и интересные модели помогают ребенку быстрее принять необходимость очков и носить их с удовольствием.

Сейчас много говорят о том, что в школах большая зрительная нагрузка и все больше детей имеют плохое зрение. Есть ли в компании какие-то проекты по сохранению зрения школьников?

Миопия является самым частым нарушением зрения у детей Фото: Илья Московец © URA.RU

Самое распространенное нарушение зрения у детей — это миопия, и чем раньше она возникает, тем хуже прогноз по зрению. Поэтому в компании созданы Центры контроля миопии, где реализуется проект «Стоп миопия». В рамках проекта каждому ребенку проводится консультация детского врача-офтальмолога по проверке зрения, измеряется переднезадний размер глаза с помощью биометра, назначается метод контроля миопии — это могут быть специальные очковые линзы или ночные контактные линзы, проводится курс лечения в кабинете охраны зрения и ведется динамическое наблюдение ребенка до 18 лет. Основная цель проекта «Стоп миопия» — это сохранить зрение детей и предотвратить прогрессирование миопии.

Продолжение после рекламы

Как вы работаете с персоналом, учитывая, что в небольших городах не всегда просто найти людей с опытом в оптике?

После отбора кандидаты проходят программу в Центре профессионального обучения компании. Каждому новому сотруднику назначается опытный наставник, который оказывает методическую поддержку и помогает применить полученные знания в работе. Оптика является сложной и многоаспектной сферой деятельности. Квалифицированная помощь коллег способствует более быстрой интеграции сотрудников в рабочий процесс, формированию единой команды и повышению качества обслуживания.

Что сегодня происходит на рынке оптики? Какие существуют мировые тенденции?

Все больше людей хотят персонализированные решения — не просто очки или контактные линзы, а комплексное обслуживание, включая консультацию врача-офтальмолога и подбор решений для сохранения зрения. Мы видим интерес к высокотехнологичным решениям: прогрессивным, офисным очковым линзам, ортокератологическим (ночным) линзам, а также линзам для контроля миопии.

Сейчас активно развиваются онлайн-сервисы. Может ли оптика перейти в цифру или очная встреча остается обязательным этапом?

Онлайн-сервисы развиваются активно, и мы не остались в стороне, запустив интернет-магазин. Благодаря этому, у нас появились покупатели не только из Пермского края, но и из других регионов России. Однако, несмотря на удобство онлайн-покупок, мы убеждены, что личная встреча с покупателем имеет огромное значение. Оптика — это тактильная сфера, где важно примерить оправу, почувствовать ее на лице, убедиться в комфорте и соответствии стилю. Поэтому мы видим онлайн-каналы как дополнение, а не замену личному общению с покупателем.

Вы работаете в социальной сфере: зрение, здоровье. Насколько вы чувствуете ответственность за доверие покупателя?

Наша работа напрямую связана со здоровьем людей, и мы осознаем, насколько важно предоставлять качественные товары и услуги. За 27 лет деятельности компании, конечно, покупатели обращались к нам с разными вопросами. Мы всегда стараемся оперативно и профессионально реагировать. Важно выслушать человека, понять его предпочтения, зрительные потребности и предложить варианты решения. Нам важно не только решить возникший вопрос, но и сохранить доверие покупателя.

Какие оправы предпочитаете лично вы?

Мне нравятся оправы ярких цветов и необычных форм. Под каждый образ в своем оптическом гардеробе я нахожу идеальные очки: спортивные очки для хобби, облегченные для поездок, тонкие, элегантные с деловым костюмом. Главное для меня — не только образ, но и качество зрения и, в результате, качество моей жизни. Новинка в моем оптическом гардеробе — солнцезащитные очки модной женственной формы «бабочка» трендового цвета мокко с поляризационными линзами для комфортного зрения.

Продолжение после рекламы

Какие у компании планы на ближайшие годы?