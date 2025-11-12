Тюменское правительство ищет, кому отдать миллиард в следующем году
Подрядчику придется содержать все дороги «агломерации»
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Правительство Тюменской области запустило процесс поиска подрядчика, который будет обслуживать дороги Тюмени и Тюменского муниципального района в 2026 году. Информация о соответствующей закупке размещена на госпортале.
«Организатор — управление госзакупок Тюменской области. Объект закупки — содержание автомобильных дорог (Тюменский район, Тюмень). Начальная (максимальная) стоимость закупки — 1,1 миллиарда рублей», — гласит карточка торгов.
Отмечается. что подрядчик должен будет проводить диагностику дорожного полотна, содержать в надлежащем состоянии сами дороги, а также мостовые конструкции, опоры освещения, следить за читаемостью разметки и целостностью ограждений.
Заявки на участие в закупке принимаются до 26 ноября. Ранее сообщалось, что правительство запустило несколько закупок по открытию кредитных линий в банках.
