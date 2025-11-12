В Новом Уренгое займутся освещением здания загса (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новом Уренгое нашли подрядчика, который украсит здание дворца бракосочетания архитектурной подсветкой. Об этом сообщается на портале ЕИС «Закупки». Аукцион выиграл предприниматель из Екатеринбурга Евгений Немчинов, который занимается иллюминацией в городах Свердловской области, а также в ЯНАО.

Визуализация освещения загса в Новом Уренгое Фото: ЕИС «Закупки»

«Подрядчик обязан выполнить работы по устройству архитектурно-художественной подсветки дворца бракосочетания», — говорится в техническом задании к закупке Уренгойской городской специализированной компании. Заказчик готов был потратить на подсветку 2,1 млн рублей, но в ходе аукциона один из участников снизил начальную цену контракта до 1,9 млн рублей. По данным закупки, победителем признан предприниматель Евгений Немчинов.

Теперь Немчинов должен направить заказчику схему расстановки светильников на объекте, спецификацию оборудования и визуализацию объекта. Как следует из техзадания, работы должны быть выполнены в течение 30 дней после заключения муниципального контракта.

