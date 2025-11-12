Дмитрий Брекоткин исполняет главную роль в сериале Фото: предоставлено телеканалом СТС

Участнику шоу «Уральские пельмени» Дмитрию Брекоткину привязали гири ради того, чтобы снять одну из сцен комедийного хита «Мама будет против». Третий сезон сериала выйдет 24 ноября, рассказали URA.RU представители СТС.

«В одной сцене на мне был гидрокостюм, а тонул я с поролоновой грудью. Никак не мог погрузиться в воду, поролоновые вставки срабатывали как поплавки. Меня, как акулу в „Челюстях“, поднимали наверх, я и так, и этак, в итоге привязали к ноге гири, чтобы вертикально уходил под воду», — поделился Брекоткин.

По сюжету сериала Николай Батонов (Роман Постовалов), который ранее работал грузчиком и был директором пирожковой, а теперь занимает пост председателя ТСЖ, готовится к свадьбе с Наташей (Ксения Корнева). Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) формально соглашается на брак, но начинает вести подпольную борьбу против него. Кроме того, ей необходимо удержать власть над двором, на который претендует влиятельная управляющая компания.

В сериале героев ждут разнообразные приключения: они перекрывают город в поисках важных документов, возвращаются в 1973 год и попадают в другие интересные ситуации. В новом сезоне к своим ролям вернулись Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Эвелина Бледанс, Андрей Рожков, Илана Дылдина и Михаил Тарабукин.

Первый сезон сериала «Мама будет против» вышел в ноябре 2023 года на СТС. В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» он получил рейтинг 7,7 и вошел в топ-20 российских сериалов. Все съемки проходят в Екатеринбурге.