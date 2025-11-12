Задержан «теневой король» Сочи

«Теневого короля» Сочи Рубена Татуляна задержали Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В Армении задержали «теневого короля» Сочи Рубена Татуляна (Робсона), сообщают российские издания. Экс-коммерсант разыскивается в России по обвинениям в убийстве, мошенничестве и организации преступного сообщества. Его задержали 7 ноября, но позже отпустили.

«Робсон разыскивается в России по статьям „Убийство“, „Мошенничество“ и „Организация преступного сообщества“. <...> 7 ноября экс-коммерсанта задержали в Армении, доставили в полицию, но позже отпустили», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Татулян имеет армянское гражданство. В конце ноября 2024 года он стал фигурантом уголовного дела о создании организованного преступного сообщества. Согласно материалам следствия, в 1998 году на территории Краснодарского края Робсон организовал преступную группу. Также Татулян фигурирует в другом уголовном деле и ранее находился в розыске.

