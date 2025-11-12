Куда жаловаться на бесхозные машины, брошенные во дворах тюменских многоэтажек

Тюменцы бросают свои машины на парковках тюменских ЖК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На парковках крупных ЖК Тюмени ежедневно находят бесхозные автомобили. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. При этом, для того чтобы такой транспорт был эвакуирован, необходимо обратиться в тюменскую администрацию.

«Только на нашей парковке в заречном микрорайоне стоит три бесхозных машины. У нас есть вторая квартира в центре города — там та же картина. Причем, периодически на стоянке появляются „новые“ брошенные автомобили, которыми хозяева не интересуются», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

Какой транспорт можно считать брошенным

Бесхозным транспортом неформально считаются разукомплектованные автомобили, который находятся на стоянках длительное время: как правило, 30 и более дней. К сопутствующим признакам можно отнести техническое состояние автомобиля. Например, спущенные шины, следы ДТП и разбитые стекла.

Куда обращаться, чтобы автомобиль убрали

Бесхозные автомобили отвозят на спецстоянку Фото: Илья Московец © URA.RU

Для того чтобы автомобиль был убран со стоянки ЖК, необходимо обратиться в городскую администрацию или управу. Сообщить информацию о брошенном транспорте можно на портале «Тюмень — наш дом». Для этого необходимо оставить заявку в реестре сообщений, приложив фотографию машины и данные о ее местонахождении. По мнению тюменского автоэксперта Дмитрий Демина, лучше делать это оперативно.

"Не стоит ждать месяцами. Если во дворе появился бесхозный автомобиль, надо сразу обращаться в мэрию. Во-первых, такой транспорт занимает парковочное место. Во вторых, это вопрос безопасности. Пострадать может как сам автомобиль, который хулиганы постепенно разберут на детали, так и окружающие люди. Поскольку неизвестно, что может находиться внутри машины", — отметил Дмитрий Демин.

Что будет дальше

После оформления заявки через портал «Тюмень — наш дом», к месту стоянки бесхозного автомобиля приедет специалист администрации, который составит предписание в адрес владельца машины. Если реакции на него не последует — транспорт будет эвакуирован. К слову, ежедневно тюменцы оставляют на портале от трех до девяти сообщений о бесхозных ТС.