Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Кортеж Токаева приехал в Кремль. Видео

12 ноября 2025 в 16:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Визит Токаева был запланирован заранее

Визит Токаева был запланирован заранее

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кортеж президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Роман Наумов.

«Кортеж Токаева прибыл в Кремль на встречу с Путиным», — передает корреспондент URA.RU. Визит был запланирован заранее. Он связан с необходимостью дальнейшего развития двусторонних отношений и согласования позиций по актуальным вопросам. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 27 октября, лидеры двух стран обсудили подготовку к поездке и рассмотрели ряд международных тем.

Ранее в Кремле прошла закрытая встреча президента Казахстана и президента России, которая длилась два часа. В ходе переговоров были рассмотрены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и ситуация на международной арене. Токаев отметил, что нынешний визит в РФ способствует укреплению и развитию отношений между странами. В рамках официального визита в Москву глава Казахстана также встретился с представителями руководства Совета Федерации.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал