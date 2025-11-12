Визит Токаева был запланирован заранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кортеж президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Роман Наумов.

«Кортеж Токаева прибыл в Кремль на встречу с Путиным», — передает корреспондент URA.RU. Визит был запланирован заранее. Он связан с необходимостью дальнейшего развития двусторонних отношений и согласования позиций по актуальным вопросам. В ходе телефонных переговоров, состоявшихся 27 октября, лидеры двух стран обсудили подготовку к поездке и рассмотрели ряд международных тем.

Ранее в Кремле прошла закрытая встреча президента Казахстана и президента России, которая длилась два часа. В ходе переговоров были рассмотрены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и ситуация на международной арене. Токаев отметил, что нынешний визит в РФ способствует укреплению и развитию отношений между странами. В рамках официального визита в Москву глава Казахстана также встретился с представителями руководства Совета Федерации.