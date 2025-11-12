В Соликамске личные документы участников СВО получит городской архив
Соликамский архив намерен сохранить память об участниках спецоперации
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В городе Соликамск Пермского края муниципальный архив начал принимать личные документы участников спецоперации. Таким образом учреждение намерено «сохранить историческую память» о героях СВО и «обеспечить полное и точное понимание событий», сообщается на странице МБУ «Архив Соликамского муниципального округа» в соцсети.
«Работа по сбору личных документов участников спецоперации не только помогает сохранить историческую память, но и обеспечивает полное и точное понимание событий. Для формирования коллекции принимаются удостоверения, свидетельства, военные билеты, дневники, письма, характеристики, фотографии так или иначе имеющее отношение к специальной военной операции» — отмечает директор соликамского архива Ирина Огнева. Вдова бойца спецоперации Николая Демина Светлана стала одной из первых, кто передал учреждению документы погибшего мужа.
Николай Демин служил в зоне СВО гранатометчиком, разведчиком-пулеметчиком. В январе 2024 года соликамец во время эвакуации товарищей получил ранение в плечо, но не бросил сослуживцев. Боец погиб, подорвавшись на мине. Николай награжден орденом Мужества (посмертно)» и представлен к званию «Герой России».
