Ярослав зарезал 52-летнюю женщину на Химмаше Фото: Илья Московец © URA.RU

Обвиняемый в убийстве кассирши и покушении на знакомых екатеринбуржец Ярослав Копытов заявил, что ЧП началось с конфликта. Вину в инкриминируемом подсудимый признал, передает корреспондент URA.RU из Чкаловского райсуда.

«Мы просто выпивали компанией. Неопределенный конфликт произошел. После чего произошла вспышка, я схватился за нож. Это было с Пашей Кашпуровым, у нас и ранее были конфликты. Мы с ним спорили, кто больше выпьет. Потом кто-то сказал, подробнее не помню», — рассказал Копытов.

По версии следствия, трагедия произошла утром 10 ноября в квартире на улице Бородина. Компания начала распивать спиртное накануне. Когда Ярослав пришел в ярость, то схватился за нож и нанес несколько ударов 52-летней Ольге Беспутиной. Она скончалась на месте ЧП, другие потерпевшие Павел Кашпуров и Ксения Старостина получили травмы.

Продолжение после рекламы