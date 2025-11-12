Логотип РИА URA.RU
«Произошла вспышка»: обвиняемый в кровавой резне на Химмаше высказался. Видео

Екатеринбуржец зарезал женщину на Химмаше из-за вспышки гнева
12 ноября 2025 в 16:31
Ярослав зарезал 52-летнюю женщину на Химмаше

Ярослав зарезал 52-летнюю женщину на Химмаше

Фото: Илья Московец © URA.RU

Обвиняемый в убийстве кассирши и покушении на знакомых екатеринбуржец Ярослав Копытов заявил, что ЧП началось с конфликта. Вину в инкриминируемом подсудимый признал, передает корреспондент URA.RU из Чкаловского райсуда.

«Мы просто выпивали компанией. Неопределенный конфликт произошел. После чего произошла вспышка, я схватился за нож. Это было с Пашей Кашпуровым, у нас и ранее были конфликты. Мы с ним спорили, кто больше выпьет. Потом кто-то сказал, подробнее не помню», — рассказал Копытов.

По версии следствия, трагедия произошла утром 10 ноября в квартире на улице Бородина. Компания начала распивать спиртное накануне. Когда Ярослав пришел в ярость, то схватился за нож и нанес несколько ударов 52-летней Ольге Беспутиной. Она скончалась на месте ЧП, другие потерпевшие Павел Кашпуров и Ксения Старостина получили травмы.

Они смогли добежать до близлежащей «Монетки», где попросили о помощи. После этого силовики скрутили Копытова. СК предъявило ему обвинение по двум уголовным статьям и просит поместить его в следственный изолятор до 10 января. Ярослав настаивает на домашнем аресте. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

Пьяный екатеринбуржец зарезал женщину и ранил еще двоих

