Shot: произошел взрыв в жилом доме в Ачинске
12 ноября 2025 в 16:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Красноярском крае произошел взрыв и пожар в жилом доме. Пострадала женщина. В Ачинске, на третьем этаже пятиэтажки на улице Привокзальной, произошёл взрыв, от которого начался пожар. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
